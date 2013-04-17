Arap Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı sıvıyağ, 1 adet soğan
3 çorba kaşığı biber salçası, tuz
Üzeri için: 1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Tavuk etlerini bir tencereye alın ve üzerine 7 su bardağı su ile tuz ilave edip, haşlayın. Daha sonra tavukları sudan çıkarın ve elinizle didikleyip tekrar suya katın. Sos için ayrı bir kaba sıvıyağ koyun ve içine çok ince kıyılmış soğanı katın. İyice kavurduktan sonra salçayı ekleyip, 2-3 çorba kaşığı su ile açın. Salçalı karışımı tavuklu suya katın ve bir taşım kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzeri için soğanı kıyıp, tereyağında kavurun ve çorbaya katın. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arap aşı, Arap yarımadasından gelmiş, zamanla değişikliğe uğramıştır. Kış günlerinde tercih edilen, grip, nezle gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen bu çorbanın Ispartalılar tarafından yorumlanışında, tavuk, kaz, ördek gibi kümes hayvanları tercih edilir. Anadolu’nun birçok kentinde aynı isimle yapılan farklı çorbalar da vardır.