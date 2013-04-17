Arap Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etlerini bir tencereye alın ve üzerine 7 su bardağı su ile tuz ilave edip, haşlayın. Daha sonra tavukları sudan çıkarın ve elinizle didikleyip tekrar suya katın. Sos için ayrı bir kaba sıvıyağ koyun ve içine çok ince kıyılmış soğanı katın. İyice kavurduktan sonra salçayı ekleyip, 2-3 çorba kaşığı su ile açın. Salçalı karışımı tavuklu suya katın ve bir taşım kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzeri için soğanı kıyıp, tereyağında kavurun ve çorbaya katın. Sıcak olarak servis yapın.