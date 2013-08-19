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Arap Aşı Çorbası Tarifi

Konya'nın yöresel çorbası. Düğünlerde ve özel günlerde yaptıkları bir lezzet. Arap aşı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Arap Aşı Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk

1.5 litre su

2 çorba kaşığı un

Yarım kahve fincanı sıvıyağ

2 çorba kaşığı kırmızı tozbiber

1 çorba kaşığı pulbiber

1 çorba kaşığı salça

2 adet kesmeşeker

Tuz

YAPILIŞI

Tavuğu bir buçuk litre suda iyice haşlayın. Daha sonra kemiklerini ayırıp didikleyin. Bir tencerede 2 çorba kaşığı un ve yarım kahve fincanı sıvıyağı kavurun. Salça ve kırmızıbiberleri ilave edin. Tavuk suyunu da ekleyin. Tuz ve şekeri katın. Kaynadıktan sonra etleri ilave edin. Yanında hamuru ile servis yapın.
Hamur için:
3 su bardağı su, 3 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı nişasta ve yarım tatlı kaşığı tuzu, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Fazla derin olmayan bir kalıba dökün. Soğuduktan sonra baklava dilimi gibi kesin. Çorbanın yanında küçük tabaklarda servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbada kullanılan pulbiber çok acı olmalıdır. Çorbanın acılığı, yanındaki hamur ile dengeleniyor.
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