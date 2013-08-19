Arap Aşı Çorbası Tarifi

Tavuğu bir buçuk litre suda iyice haşlayın. Daha sonra kemiklerini ayırıp didikleyin. Bir tencerede 2 çorba kaşığı un ve yarım kahve fincanı sıvıyağı kavurun. Salça ve kırmızıbiberleri ilave edin. Tavuk suyunu da ekleyin. Tuz ve şekeri katın. Kaynadıktan sonra etleri ilave edin. Yanında hamuru ile servis yapın.

Hamur için: 3 su bardağı su, 3 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı nişasta ve yarım tatlı kaşığı tuzu, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Fazla derin olmayan bir kalıba dökün. Soğuduktan sonra baklava dilimi gibi kesin. Çorbanın yanında küçük tabaklarda servis yapın.