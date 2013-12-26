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Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Sofranızı lezzetli bir çorba ile taçlandırın. Arpa şehriye çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Arpa Şehriye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet domates

4 çorba kaşığı mısır yağı

5 su bardağı etsuyu veya bulyonlu su

1 çorba kaşığı limon suyu

2 çay bardağı arpa şehriye

Yarım demet maydanoz

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin. Bir tencereye yağı alıp, domatesler suyunu çekene dek kavurun. Daha sonra etsuyu, tuz, karabiber ve limon suyunu koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayınca içine arpa şehriyeleri ilave edin. Şehriyeler yumuşayana dek kaynatın (arzuya göre su ekleyebilirsiniz). Çorbayı ocaktan almadan 5 dakika önce ince kıyılmış maydanozları ekleyin. Sıcak servis yapın.
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