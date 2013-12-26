Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin. Bir tencereye yağı alıp, domatesler suyunu çekene dek kavurun. Daha sonra etsuyu, tuz, karabiber ve limon suyunu koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayınca içine arpa şehriyeleri ilave edin. Şehriyeler yumuşayana dek kaynatın (arzuya göre su ekleyebilirsiniz). Çorbayı ocaktan almadan 5 dakika önce ince kıyılmış maydanozları ekleyin. Sıcak servis yapın.