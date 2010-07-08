Arpacık Soğanlı ve Kırmızı Biberli Mantar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8-10 adet kültür mantarı
4-5 adet kestane mantarı
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet arpacık soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı silme un
1 adet kırmızı biber
2 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
3-4 dal dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Mantarları temizleyip ince kıyın. Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırıp, mantarları hızlı ateşte sote edin. Delikli kepçeyle süzerek kenara alın. Aynı tavaya arpacık soğanları koyup, hafif ateşte sote edin. Soğanların rengi saydamlaşınca, jülyen doğradığınız kırmızı biberi ilave edin. 2-3 dakika kavurup mantarın üzerine ekleyin. Diğer taraftan tereyağını bir tencerede eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Et suyu ve suyu ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak kaynatın. Sebzeli karışımı üzerine ekleyin. Tuzunu ayırlayın. 10 dakika pişirin. Üzerine dereotu serpip, servis yapın.