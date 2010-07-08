Sofra Çorbalar Arpacık Soğanlı ve Kırmızı Biberli Mantar Çorbası Tarifi

Arpacık Soğanlı ve Kırmızı Biberli Mantar Çorbası Tarifi

Rengi ile iştahınızı kabartacak, oldukça lezzetli bir çorba tarifimiz var. Arpacık soğanlı ve kırmızı biberli mantar çorbası nasıl yapılır? Arpacık soğanlı ve kırmızı biberli mantar çorbasının tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta