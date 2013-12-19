Aşotu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün haşlayın. Bu arada kıyma, ıslatıp suyu sıkılmış ekmek dilimi, tuz ve karabiberi karıştırın. Köfte hamurundan fındık iriliğinde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Minik köfteler yapın. Yoğurdu sulandırıp, unla karıştırın. Kaynayan buğdaya ekleyin. Köfteleri de çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber katın. Köfteler pişince tencereyi ocaktan alın. Soğanı rendeleyin. İnce kıyılmış aşotu ile tereyağında kavurun. Çorbanın üzerine gezdirin.