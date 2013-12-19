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Aşotu Çorbası Tarifi

Aşotu çorbası sofranızda farklı bir lezzet olarak yerini alacak. Aşotu çorbası nasıl yapılır? İşte aşotu çorbasının tarifi...
Aşotu Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • ERZURUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı un,

200 gram kıyma

2 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı,

Tuz,

Karabiber

1 çorba kaşığı aşotu (taze kişniş)

YAPILIŞI

Buğdayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün haşlayın. Bu arada kıyma, ıslatıp suyu sıkılmış ekmek dilimi, tuz ve karabiberi karıştırın. Köfte hamurundan fındık iriliğinde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Minik köfteler yapın. Yoğurdu sulandırıp, unla karıştırın. Kaynayan buğdaya ekleyin. Köfteleri de çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber katın. Köfteler pişince tencereyi ocaktan alın. Soğanı rendeleyin. İnce kıyılmış aşotu ile tereyağında kavurun. Çorbanın üzerine gezdirin.
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