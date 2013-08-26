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Aşure Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı ve üstelik lezzetli. Aşura çorbası sofranızı süslesin. Aşure çorbası nasıl yapılır?
Aşure Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram buğday, 4-5 adet ıspanak sapı

2 su bardağı su, 1 su bardağı tavuk suyu

1 adet yumurta, 3 corba kaşığı sirke

1 corba kaşığı un, tuz



Üzeri için: 2 corba kaşığı tereyağ, pulbiber


YAPILIŞI

Buğdayı ayıklayıp birkac su yıkayınğ Bir gece onceden tencereye alıp uzerine tavuk suyu ve suyu ilave edin. Bir taşım kaynatıp bekletin.Ertesi gun tekrar Kaynatın. Bu arada ıspanak saplarını ince ince kıyın. Buğdayı ocaktan almadan 10 dakika once ıspanak saplarını ekleyin. 4-5 dakika daha pişirin. Diğer tarafta terbiyesini hazırlayın. Yumurtanın sarısıyla un ve sirkeyi iyice çırpın. Karışımı yavaş yavaş karıştırarak corbaya yedirin. Tuzunu ayarlayın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Uzerine tereyağı eritip kırmızı pulbiberi ekleyin. Kırmızı biberli yağı corbanın uzerine gezdirip servis yapın.
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