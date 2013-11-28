Aya Köfteli Kulak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Leblebi büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayıp, köfteler hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Çorba için bir tencerede yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İçine suyu ilave edin ve kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca erişteyi katın ve 5 dakika pişirin. Bu arada sosu hazırlayın. Sos için tereyağını eritip, salça, nane ve pul biberi 2-3 dakika çevirin. Kaynayan çorbanın içine ilave edin ve karıştırarak bir taşım kaynatın. En son köfteleri ekleyin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.