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Ayçekirdekli Al Çorba Tarifi

Farklı bir lezzeti sofranızla buluşturun. Ayçekirdekli al çorba nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Ayçekirdekli Al Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı ayıklanmış ay çekirdeği 2 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı un

5 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

2 adet orta boy havuç

Yarım kg kırmızı biber

2 adet büyük boy domates

Yarım kutu (1 kutu: 200 ml) krema veya 1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz


YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alın ve eritin. Unu ilave edip, unun kokusu çıkana kadar kavurun. Tavuk suyu ve su katıp, koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Havuç, çekirdekleri çıkarılmış kırmızı biber ve kabukları soyulmuş domatesi robottan geçirip, tavuk suyunun içine katın. Kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Krema veya sütü kattıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp kesilmemesi için en son tuzunu atın. Çorbayı ocaktan alın ve ılınıncaya kadar kapağını kapatmadan bekletin. Ayrı bir tavaya aldığınız sıvı yağda ay çekirdeğini hafif pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra çorbanın içine katın ve servis yapın.
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