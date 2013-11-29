Ayçekirdekli Al Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alın ve eritin. Unu ilave edip, unun kokusu çıkana kadar kavurun. Tavuk suyu ve su katıp, koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Havuç, çekirdekleri çıkarılmış kırmızı biber ve kabukları soyulmuş domatesi robottan geçirip, tavuk suyunun içine katın. Kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Krema veya sütü kattıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp kesilmemesi için en son tuzunu atın. Çorbayı ocaktan alın ve ılınıncaya kadar kapağını kapatmadan bekletin. Ayrı bir tavaya aldığınız sıvı yağda ay çekirdeğini hafif pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra çorbanın içine katın ve servis yapın.