Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı den, ayni aşurelik buğday (önceden ıslatılıp kaynatılacak) 4 su bardağı et suyu
2-3 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı un
1 yumurtanın sarısı
1 soğan (incecik çentilip tereyağında iyice kavrulacak)
1 çorba kaşığı aşotu (kıyılacak)
YAPILIŞI
Yoğurt biraz et suyuyla açılıp un ve yumurta sarısıyla iyice çırpılır, den ve et suyuyla karıştırılıp bir taşım kaynatılır. Bu aşamada istenirse ayrıca ufak köfteler yapılıp çorbaya konulabilir. Aşotu eklenir. Servisten önce kavrulmuş soğan çorbanın üstünde gezdirilir.