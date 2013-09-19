Sofra Çorbalar Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan ayran çorbası, pratik bir tarif. Ayran çorbası nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta