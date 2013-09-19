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Sofra / Çorbalar / Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan ayran çorbası, pratik bir tarif. Ayran çorbası nasıl yapılır?
Ayran Aşı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı den, ayni aşurelik buğday (önceden ıslatılıp kaynatılacak) 4 su bardağı et suyu

2-3 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

1 soğan (incecik çentilip tereyağında iyice kavrulacak)

1 çorba kaşığı aşotu (kıyılacak)

YAPILIŞI

Yoğurt biraz et suyuyla açılıp un ve yumurta sarısıyla iyice çırpılır, den ve et suyuyla karıştırılıp bir taşım kaynatılır. Bu aşamada istenirse ayrıca ufak köfteler yapılıp çorbaya konulabilir. Aşotu eklenir. Servisten önce kavrulmuş soğan çorbanın üstünde gezdirilir.
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