Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Üzerlerine çıkacak miktarda su ekleyip, ayrı kaplarda, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Derin bir kasede un, yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın. Haşlanan buğday ve nohutla birlikte çırpılmış malzemeyi bir tencereye alın. Su ve tuzunu ilave edin. Kaynayıncaya kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Diğer tarafta soğanı tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Maydanozu ilave edip çorbanın içine boşaltın ve karıştırın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.