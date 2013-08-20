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Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Lezzetli bir çorba mı arıyorsunuz? İşte sizlere ayran aşı çorbası... Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?
Ayran Aşı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı nohut

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

5 su bardağı su

Bir tutam tuz

1 adet ince kıyılmış soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

4-5 dal ince kıyılmış maydanoz



Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Pulbiber


YAPILIŞI

Buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Üzerlerine çıkacak miktarda su ekleyip, ayrı kaplarda, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Derin bir kasede un, yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın. Haşlanan buğday ve nohutla birlikte çırpılmış malzemeyi bir tencereye alın. Su ve tuzunu ilave edin. Kaynayıncaya kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Diğer tarafta soğanı tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Maydanozu ilave edip çorbanın içine boşaltın ve karıştırın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Doğu Anadolu yemek kültürüne ait geleneksel lezzetlerden biri olan “Ayran Aşı” aslen, yöreye özgü “aşotu” kullanılarak hazırlanır. Aşotu yerine taze ya da kuru nane ilave edebilirsiniz..
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