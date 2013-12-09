Ayranlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday ve nohutu bir gece önceden ayrı ayrı ıslatın. Sabah sularını süzdükten sonra ikisini ayrı ayrı yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra sularını süzüp, soğumaya bırakın. Nohutun kabuklarını ayırın. Yoğurdu derin bir kasede çırpma teli ile çırpın. Nohut, buğday, su, tuz ve naneyi yoğurda ekleyip karıştırın. Üzerini nane ve pul biberle süsleyerek soğuk olarak servis yapın.