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Ayranlı Çorba Tarifi

İçinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan ayranlı çorbası, pratik bir tarif. Ayranlı çorbası nasıl yapılır?
Ayranlı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut

Bir buçuk kg yoğurt

3 su bardağı su

Tuz

Nane

Pulbiber

YAPILIŞI

Buğday ve nohutu bir gece önceden ayrı ayrı ıslatın. Sabah sularını süzdükten sonra ikisini ayrı ayrı yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra sularını süzüp, soğumaya bırakın. Nohutun kabuklarını ayırın. Yoğurdu derin bir kasede çırpma teli ile çırpın. Nohut, buğday, su, tuz ve naneyi yoğurda ekleyip karıştırın. Üzerini nane ve pul biberle süsleyerek soğuk olarak servis yapın.
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