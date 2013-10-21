Badem Sütlü Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi

Kuzu gerdanı yıkayıp yarım saat soğuk suda bekletin. Her seferinde suyunu değiştirerek bu işlemi 4-5 defa tekrarlayın. Daha sonra bir tencereye alıp üzerine 10 su bardağı su, sarımsak, soyulmuş bütün soğan ve havuç ekleyin. Arada bir üzerinde biriken köpüğü alarak, yumuşayana kadar haşlayın.Eti tencereden alıp, kemiklerini ayırın ve elinizle didikleyin. Tencerede kalan suyu tel süzgeçten geçirin ve başka bir tencereye aktarın. Yeniden ocağa oturtup kaynamaya bırakın. Bademleri sıcak suda 5 dakika kadar kaynatıp kabuklarını soyun. Blenderden geçirip kenara alın. Terbiyesi için un, yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu küçük bir kaba alın. Üzerine, ocağa koyduğunuz haşlama suyundan bir kepçe ilave edip karıştırın. Süzüp azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Didiklenmiş et, çekilmiş badem ve sütü de tencereye ilave edin. Arada bir köpüğünü alarak 5 dakika daha pişirin. Servis kaselerine aktarın. Toz kırmızıbiberi tereyağında yakın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.