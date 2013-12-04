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Bademli Aşotu Çorbası Tarifi

Oldukça sağlıklı ve leziz olan bademli aşotu çorbası nasıl yapılır? İşte bademli aşotu çorbası tarifi...
Bademli Aşotu Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk çay bardağı aşurelik buğday

6 su bardağı su

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



Terbiye için:

1 çorba kaşığı kıyılmış aşotu

2 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta



Üzeri için:

Yarım su bardağı badem

1 çorba kaşığı tereyağı



Servis için:

Pul biber


YAPILIŞI

Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde kıyma, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde köfteler yapıp, birbirine yapışmaması için unlanmış tepsiye alın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine suyu ile birlikte buğdayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp, köfteleri ilave edin. Terbiye için yoğurt, un, yumurta ve aş otunu iyice çırpın. Çorbadan 1 çorba kepçesi alıp terbiyeye ekleyerek karıştırın. Daha sonra çorbayı karıştırarak, terbiyeyi azar azar ilave edin ve ocaktan alın. File bademi tereyağında, rengi dönene dek kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Pul biber serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşotu, diğer adıyla kişnişi taze bulamadığınız takdirde kurusunu da kullanabilirsiniz.
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