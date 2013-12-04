Bademli Aşotu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde kıyma, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde köfteler yapıp, birbirine yapışmaması için unlanmış tepsiye alın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine suyu ile birlikte buğdayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp, köfteleri ilave edin. Terbiye için yoğurt, un, yumurta ve aş otunu iyice çırpın. Çorbadan 1 çorba kepçesi alıp terbiyeye ekleyerek karıştırın. Daha sonra çorbayı karıştırarak, terbiyeyi azar azar ilave edin ve ocaktan alın. File bademi tereyağında, rengi dönene dek kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Pul biber serpip servis yapın.