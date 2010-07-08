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Bademli Safranlı Pirinç Çorbası Tarifi

Oldukça sağlıklı ve leziz olan bademli safranlı pirinç çorbası nasıl yapılır? İşte bademli safranlı pirinç çorbası tarifi...
Bademli Safranlı Pirinç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 çorba kaşığı kırık pirinç

Yarım su bardağı tuzsuz badem

Yarım demet maydanoz

3 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

1 tutam safran

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Bademleri kaynar suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp kavurun ve kenara kaldırın. Et suyu ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca pirinç, safran, tereyağı ve tuz ekleyin. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Kavrulmuş badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Sıcak servis yapın.
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