Bademli Safranlı Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 çorba kaşığı kırık pirinç
Yarım su bardağı tuzsuz badem
Yarım demet maydanoz
3 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
1 tutam safran
2 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Bademleri kaynar suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp kavurun ve kenara kaldırın. Et suyu ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca pirinç, safran, tereyağı ve tuz ekleyin. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Kavrulmuş badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Sıcak servis yapın.