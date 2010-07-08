Bademli Safranlı Pirinç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri kaynar suda 5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp kavurun ve kenara kaldırın. Et suyu ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca pirinç, safran, tereyağı ve tuz ekleyin. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Kavrulmuş badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Sıcak servis yapın.