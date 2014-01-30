Bağcı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirelim. İnce uzun dilimlenmiş mantarları ve rendelenmiş havucu ilave edelim. Mantarlar suyunu bırakıp çekene dek pişirelim. İnce dilimlenmiş çarliston biberi, tavla zarı iriliğinde doğranmış domatesi ve 4-5 bardak suyu ilave edip pişirmeye devam edelim. Bu arada başka bir kapta, yoğurt, un ve yumurtayı çırparak karıştıralım. 1 kepçe su ile karışımı incelterek tencereye aktaralım. Ağır ateşte, sürekli karıştıralım. Çorbayı, üzeri göz göz olana dek pişirelim. Çorbayı ateşten almadan 1 dakika önce tuzunu ayarlayalım. Sıcak servis yapalım