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Sofra / Çorbalar / Bağcı Çorbası Tarifi

Bağcı Çorbası Tarifi

Sofranızı değişik bir çorba ile zenginleştirin. Bağcı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bağcı Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

250 gram mantar

1 adet orta boy havuç

2 adet çarliston biber

1 adet orta boy domates

4-5 su bardağı su

3 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

tuz

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirelim. İnce uzun dilimlenmiş mantarları ve rendelenmiş havucu ilave edelim. Mantarlar suyunu bırakıp çekene dek pişirelim. İnce dilimlenmiş çarliston biberi, tavla zarı iriliğinde doğranmış domatesi ve 4-5 bardak suyu ilave edip pişirmeye devam edelim. Bu arada başka bir kapta, yoğurt, un ve yumurtayı çırparak karıştıralım. 1 kepçe su ile karışımı incelterek tencereye aktaralım. Ağır ateşte, sürekli karıştıralım. Çorbayı, üzeri göz göz olana dek pişirelim. Çorbayı ateşten almadan 1 dakika önce tuzunu ayarlayalım. Sıcak servis yapalım
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