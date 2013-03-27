Bahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates, havuç, kabak ve kırmızı biberi ayıklayıp, küp şeklinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp, eritin. İçine kıyılmış soğanı ekleyin ve 2 dakika soteleyin. İçine patates ve havuç katıp, sotelemeye devam edin. Üzerine un serpin ve suyu koyup, karıştırın. Kabak ve kırmızı biberi ekleyip, 20 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanozla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.