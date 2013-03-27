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Bahar Çorbası Tarifi

Evde bulunan malzemeler ile akşam yemeklerinizin açılışını yapmak için içinizi ısıtacak mevsimine göre bahar çorbası tarifini sizlere sunuyoruz. Bahar çorbası nasıl yapılır?
Bahar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet patates, havuç,

kabak ve kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı un

5 su bardağı su

Tuz, karabiber



Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Patates, havuç, kabak ve kırmızı biberi ayıklayıp, küp şeklinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp, eritin. İçine kıyılmış soğanı ekleyin ve 2 dakika soteleyin. İçine patates ve havuç katıp, sotelemeye devam edin. Üzerine un serpin ve suyu koyup, karıştırın. Kabak ve kırmızı biberi ekleyip, 20 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanozla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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