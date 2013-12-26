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Bahar Çorbası Tarifi

Evde bulunan malzemeler ile akşam yemeklerinizin açılışını yapmak için içinizi ısıtacak mevsimine göre bahar çorbası tarifini sizlere sunuyoruz. Bahar çorbası nasıl yapılır?
Bahar Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım adet kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 avuç taze fasulye

2 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı sıvıyağ

Yarım çorba kaşığı salça

6-7 su bardağı etsuyu veya su

Maydanoz

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri ayıkladıktan sonra irice kıyın ve birlikte haşlayın. Süzgeçten veya blenderden geçirerek püre haline getirin. Tencereye un ve sıvıyağ koyup, 3 dakika kavurun. İçine salçayı ilave edip ardından püre halindeki sebzeleri ve baharatları katın. Üzerine et suyunu veya haşlama suyunu azar azar katın. 5-10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Üzerine maydanoz serpip, servis yapın.
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