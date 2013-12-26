Bahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım adet kabak
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet soğan
1 avuç taze fasulye
2 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı sıvıyağ
Yarım çorba kaşığı salça
6-7 su bardağı etsuyu veya su
Maydanoz
tuz
karabiber
YAPILIŞI
Tüm sebzeleri ayıkladıktan sonra irice kıyın ve birlikte haşlayın. Süzgeçten veya blenderden geçirerek püre haline getirin. Tencereye un ve sıvıyağ koyup, 3 dakika kavurun. İçine salçayı ilave edip ardından püre halindeki sebzeleri ve baharatları katın. Üzerine et suyunu veya haşlama suyunu azar azar katın. 5-10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Üzerine maydanoz serpip, servis yapın.