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Bahar Çorbası Tarifi

Evde bulunan malzemeler ile akşam yemeklerinizin açılışını yapmak için içinizi ısıtacak mevsimine göre bahar çorbası tarifini sizlere sunuyoruz. Bahar çorbası nasıl yapılır?
Bahar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • MANİSA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1'er adet soğan ve ekşi elma

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

5 su bardağı tavuk suyu veya su

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

2 adet kesme şeker

Tuz, kimyon, karabiber, kekik



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra elinizle didikleyip bir kenara alın. Kabukları soyulmuş soğan, ekşi elma, havuç ve patatesi zar şeklinde doğrayın. Tavuk suyu veya suyu aldığınız tencerede sebzeleri pişirin. Tavuk göğsünü ilave edin. Ayrı bir kapta limon suyu ve yumurtayı çırpın Azar azar sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Kesme şeker, tuz, kimyon, karabiber ve kekiği de ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin. Tereyağında yaktığınız pul biberi çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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