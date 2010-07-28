Bahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra elinizle didikleyip bir kenara alın. Kabukları soyulmuş soğan, ekşi elma, havuç ve patatesi zar şeklinde doğrayın. Tavuk suyu veya suyu aldığınız tencerede sebzeleri pişirin. Tavuk göğsünü ilave edin. Ayrı bir kapta limon suyu ve yumurtayı çırpın Azar azar sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Kesme şeker, tuz, kimyon, karabiber ve kekiği de ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin. Tereyağında yaktığınız pul biberi çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.