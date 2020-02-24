Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası

İncikleri bir tencereye alın. Üzerine su, iri doğranmış soğan kıyılmış sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Etler kemiğinden ayrılana dek pişirin. Etleri tenceren alıp suyunu süzün ve iri parçalar halinde didikleyin. Tereyağını bir tencerede eritip eşit büyüklükte doğradığınız sebzeleri tuz ekleyerek hafifçe kavurun. Üzerine süzdüğünüz et suyunu ve suyu ekleyin, kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra içine eti ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Terbiyesi için tüm malzemeyi çırpın. Yemeğin suyundan bir kepçe alarak pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırın. Yavaşça çorbanın içine ekleyin. Bir-iki taşım kaynatın ve altını kapatın. Kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel