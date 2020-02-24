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Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası

Çorba akşam yemeklerimizin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İçerisindeki malzemelerden dolayı farklı isimler alan çorba çeşitleri vardır. Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası tarifi akşam yemeklerinizin eşsiz lezzeti olacak.
Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Eti haşlamak için:



3 adet kuzu incik



1 adet soğan, 4 diş sarmısak



1'er adet çubuk tarçın ve yıldız anason



1 çay kaşığı tane yenibahar



1 dal taze kekik, 1 adet defne yaprağı



1'er çay kaşığı tane karabiber ve kişniş



Bir buçuk litre su, 1 tatlı kaşığı tuz



Çorba için:



2 çorba kaşığı tereyağı



3 adet havuç



6 adet bebek patates, 1 tatlı kaşığı tuz



1'er adet kereviz ve kereviz sapı



İki buçuk su bardağı sıcak su



Terbiyesi için:



1 adet limonun suyu



1 çorba kaşığı un



1 adet yumurtanın sarısı



Üzerine: 6 dal kıyılmış maydanoz


YAPILIŞI

İncikleri bir tencereye alın. Üzerine su, iri doğranmış soğan kıyılmış sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Etler kemiğinden ayrılana dek pişirin. Etleri tenceren alıp suyunu süzün ve iri parçalar halinde didikleyin. Tereyağını bir tencerede eritip eşit büyüklükte doğradığınız sebzeleri tuz ekleyerek hafifçe kavurun. Üzerine süzdüğünüz et suyunu ve suyu ekleyin, kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra içine eti ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Terbiyesi için tüm malzemeyi çırpın. Yemeğin suyundan bir kepçe alarak pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırın. Yavaşça çorbanın içine ekleyin. Bir-iki taşım kaynatın ve altını kapatın. Kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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