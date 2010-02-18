Baharatlı Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 çorba kaşığı sıvıyağ
2 tatlı kaşığı salça
1'er tutam kişniş, kimyon ve garam masala
5 su bardağı su
1 çay bardağı konserve mısır
Tuz, karabiber
Üzerine:
Maydanoz
YAPILIŞI
Mercimeği bol suyla yıkayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı sıvıyağda kavurun. Salçayı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kişniş, kimyon ve garam masalayı ekleyin. Mercimek ve suyu da koyup, karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Mısırı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, ocağın altını kapatın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.