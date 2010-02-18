Baharatlı Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği bol suyla yıkayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı sıvıyağda kavurun. Salçayı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kişniş, kimyon ve garam masalayı ekleyin. Mercimek ve suyu da koyup, karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Mısırı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, ocağın altını kapatın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.