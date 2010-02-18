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Baharatlı Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi

Baharatlı ve kırmızı mercimekli çorbayı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Tam bir şifa kaynağı olan baharatlı ve kırmızı mercimekli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Baharatlı Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvıyağ

2 tatlı kaşığı salça

1'er tutam kişniş, kimyon ve garam masala

5 su bardağı su

1 çay bardağı konserve mısır

Tuz, karabiber



Üzerine:

Maydanoz


YAPILIŞI

Mercimeği bol suyla yıkayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı sıvıyağda kavurun. Salçayı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kişniş, kimyon ve garam masalayı ekleyin. Mercimek ve suyu da koyup, karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Mısırı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, ocağın altını kapatın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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