Baharlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tavuğu haşlayın ve elinizle didikleyip bir kenara alın. Sıvı yağda taze soğanı kavurup içine mısır, bezelye, havuç, hindistan cevizi, kekik, kimyon, nane, zencefil, kişniş, galeta unu, limon suyu, su ve tavuk suyunu katarken bir yandan da çorbayı karıştırın. Kaynadıktan sonra mısır ununu ilave ederken diğer taraftan da topaklanmaması için karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Labne peynirini katın ve ocağın altını kapatın. Diğer tarafta tereyağında küp doğranmış simiti kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.