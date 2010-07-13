Baharlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet derisi alınmış tavuk budu
2 çorba kaşığı sıvı yağ
3-4 adet ince kıyılmış taze soğan
Yarımşar çay bardağı mısır ve bezelye
1 adet rendelenmiş havuç
1 çorba kaşığı hindistan cevizi
1'er tatlı kaşığı kekik, kimyon, nane
1'er çay kaşığı zencefil ve kişniş
2 çorba kaşığı galeta unu
Yarım limonun suyu
3 su bardağı tavuk suyu
3 su bardağı su
2 çorba kaşığı mısır unu (3 çorba kaşığı suda açın)
2 çorba kaşığı labne peyniri
Tuz, karabiber
Üzerine: 1 tatlı kaşığı tereyağı, simit
YAPILIŞI
Öncelikle tavuğu haşlayın ve elinizle didikleyip bir kenara alın. Sıvı yağda taze soğanı kavurup içine mısır, bezelye, havuç, hindistan cevizi, kekik, kimyon, nane, zencefil, kişniş, galeta unu, limon suyu, su ve tavuk suyunu katarken bir yandan da çorbayı karıştırın. Kaynadıktan sonra mısır ununu ilave ederken diğer taraftan da topaklanmaması için karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Labne peynirini katın ve ocağın altını kapatın. Diğer tarafta tereyağında küp doğranmış simiti kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.