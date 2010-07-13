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Baharlı Çorba Tarifi

Lezzetli, doyurucu ve şifa kaynağı olan baharlı çorba nasıl yapılır? Her yörenin olduğu gibi her insanın da kültüründe farklı çorba tarifi...
Baharlı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet derisi alınmış tavuk budu

2 çorba kaşığı sıvı yağ

3-4 adet ince kıyılmış taze soğan

Yarımşar çay bardağı mısır ve bezelye

1 adet rendelenmiş havuç

1 çorba kaşığı hindistan cevizi

1'er tatlı kaşığı kekik, kimyon, nane

1'er çay kaşığı zencefil ve kişniş

2 çorba kaşığı galeta unu

Yarım limonun suyu

3 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı mısır unu (3 çorba kaşığı suda açın)

2 çorba kaşığı labne peyniri

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 tatlı kaşığı tereyağı, simit


YAPILIŞI

Öncelikle tavuğu haşlayın ve elinizle didikleyip bir kenara alın. Sıvı yağda taze soğanı kavurup içine mısır, bezelye, havuç, hindistan cevizi, kekik, kimyon, nane, zencefil, kişniş, galeta unu, limon suyu, su ve tavuk suyunu katarken bir yandan da çorbayı karıştırın. Kaynadıktan sonra mısır ununu ilave ederken diğer taraftan da topaklanmaması için karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Labne peynirini katın ve ocağın altını kapatın. Diğer tarafta tereyağında küp doğranmış simiti kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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