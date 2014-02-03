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Bahçıvan Çorbası Tarifi

İçi vitamin dolu olan bu enfes çorba akşam yemeklerinizi şenlendirecek. Bahçıvan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bahçıvan Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kırmızı salçalık biber

1 adet küçük boy havuç

3 çorba kaşığı bezelye

1 adet yumurtanın sarısı

1 kahve fincanı un

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet soğan

3 su bardağı tavuk suyu veya etsuyu

2-3 dilim salam

Dereotu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak biber, havuç ve bezelyeleri aynı tencerede haşlayalım. Biber ve havucu tavla zarı iriliğinde doğrayalım. 1 Bir kapta yumurta sarısını, unu ve sütü çırpma teli ile karıştırıp, pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Tencereye sıvıyağı alalım. Küp doğranmış soğanı ekleyip, pembeleştirelim. Unu ekleyip, hafifçe sararana dek kavuralım. Et suyunu ekleyip, kaynatalım. Hazırladığımız sütlü yumurtalı terbiyeyi azar azar ve karıştırarak ekleyelim. 2 Haşlanmış havucu ve bezelyeleri, biberleri, küçük doğranmış salamları, tuzu ve karabiberi ekleyip, sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Çorbayı ateşten alıp, kıyılmış dereotu ve karabiber serperek, servis yapalım.

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