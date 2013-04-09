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Bakla Çorbası Tarifi

Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi
Bakla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram bakla

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı su

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım demet dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Baklayı ayıklayıp yıkayın ve yarım cm genişliğinde kıyın. 1 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, baklayı 5 dakika kavurun. Üzerine suyu ekleyin ve 20 dakika pişirin. Yumurta, yoğurt ve unu bir kasede çırpın. Ocaktaki tencereyi kenara alıp yumurtalı karışımı azar azar ve karıştırarak üzerine ilave edin. Tencereyi yeniden ocağa oturtun. Kısık ateşte sürekli karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Kıyılmış dereotu ve tuz ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için kalan 1 çorba kaşığı tereyağını küçük bir tavaya alıp, pul biberi kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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