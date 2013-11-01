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Bakla Çorbası Tarifi

Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi
Bakla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg bakla

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

6 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı un

tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

4-5 adet bakla

3 dal kıyılmış dereotu

Tuz

pulbiber

YAPILIŞI

Baklayı temizleyip, yıkadıktan sonra ince kıyın. Tereyağını bir tencereye alıp küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine baklayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Suyunu ve tuzunu ekleyip, 20 dakika pişirin. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kapta çırpın. Ocaktaki çorbanın altını iyice kısıp, karışımı azar azar ve karıştırarak üzerine ilave edin. Bir taşım kaynatıp, ocaktan alın. Üzeri için zeytinyağını bir tavaya alıp piyazlık doğranmış soğan ve ince kıyılmış baklayı ekleyin. Tuz ve pulbiber ilave edip bakla yumuşayana dek kavurun. Ocaktan alıp kıyılmış dereotu katın. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine baklalı karışımı ekleyerek servis yapın.

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