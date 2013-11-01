Bakla Çorbası Tarifi

Baklayı temizleyip, yıkadıktan sonra ince kıyın. Tereyağını bir tencereye alıp küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine baklayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Suyunu ve tuzunu ekleyip, 20 dakika pişirin. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kapta çırpın. Ocaktaki çorbanın altını iyice kısıp, karışımı azar azar ve karıştırarak üzerine ilave edin. Bir taşım kaynatıp, ocaktan alın. Üzeri için zeytinyağını bir tavaya alıp piyazlık doğranmış soğan ve ince kıyılmış baklayı ekleyin. Tuz ve pulbiber ilave edip bakla yumuşayana dek kavurun. Ocaktan alıp kıyılmış dereotu katın. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine baklalı karışımı ekleyerek servis yapın.