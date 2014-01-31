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Bakla Çorbası Tarifi

Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi...
Bakla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram taze bakla

6 su bardağı su

1 çorba kaşığı margarin

1 adet soğan

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

Yarım limonun suyu

1 demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Baklaları iyice yıkayıp, küçükçe doğrayın ve düdüklü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Sonrasında baklaları süzgece alıp, suyunu süzdürün. Aynı tencerede margarini hafifçe eritip, içine ince doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun. Üzerine suyunu süzdüğünüz baklaları ilave edip karıştırın. Ardından 5 su bardağı suyu katın. Tuzunu ayarlayıp, 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Bu arada yoğurt, yumurta, un ve limon suyunu bir kasede çırpın. Bu karışımı ılınmış çorbaya ilave edip karıştırın. Tencereyi tekrar ocağa alıp, 5 dakika daha kaynatın. Servis yaparken, ince kıyılmış dereotunu ekleyin.
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