Bakla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklaları iyice yıkayıp, küçükçe doğrayın ve düdüklü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Sonrasında baklaları süzgece alıp, suyunu süzdürün. Aynı tencerede margarini hafifçe eritip, içine ince doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun. Üzerine suyunu süzdüğünüz baklaları ilave edip karıştırın. Ardından 5 su bardağı suyu katın. Tuzunu ayarlayıp, 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Bu arada yoğurt, yumurta, un ve limon suyunu bir kasede çırpın. Bu karışımı ılınmış çorbaya ilave edip karıştırın. Tencereyi tekrar ocağa alıp, 5 dakika daha kaynatın. Servis yaparken, ince kıyılmış dereotunu ekleyin.