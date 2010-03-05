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Bakla Çorbası Tarifi

Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi
Bakla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru iç bakla

2 çorba kaşığı tereyağı

6-7 su bardağı su

1 çorba kaşığı ince kıyılmış

taze nane

1 diş dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı limon suyu, tuz

YAPILIŞI

Baklaları suya koyup 4-5 saat bekletin. Daha sonra süzüp bir tencereye alın. Üzerine tereyağı ile 6-7 bardak soğuk suyu koyup ocağa oturtun. 15-20 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden ocağa oturtun. Nane, sarımsak ve limon suyunu bir kapta karıştırıp çorbaya ekleyin. Tuzunu ilave edip 5 dakika daha pişirerek sıcakken servis yapın.
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