Bakla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklaları suya koyup 4-5 saat bekletin. Daha sonra süzüp bir tencereye alın. Üzerine tereyağı ile 6-7 bardak soğuk suyu koyup ocağa oturtun. 15-20 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden ocağa oturtun. Nane, sarımsak ve limon suyunu bir kapta karıştırıp çorbaya ekleyin. Tuzunu ilave edip 5 dakika daha pişirerek sıcakken servis yapın.