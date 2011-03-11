Baklalı Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram ince doğranmış taze bakla
2 adet doğranmış soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı soğuk su
2 su bardağı haşlanmış buğday
1 su bardağı süzme yoğurt
3 dal soğanın yeşil kısmı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Bir tencereye soğan, zeytinyağı, tuz ve bir bardak su koyun. Kapağı kapalı olarak yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Temizleyip, ince ince doğradığınız baklayı ilave edin. Bakla yumuşamaya başlayınca buğday, karabiber, tuz ve kalan 2 su bardağı suyu ilave edin. Su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin. Bakla iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra süzme yoğurdu bir kaba alıp üzerine çorbadan biraz su alarak açın. Karışımı azar azar tencereye ilave edin. Biri iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış taze soğanı ekleyip, karıştırdıktan sonra servis yapın.