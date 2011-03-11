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Baklalı Buğday Çorbası Tarifi

Oldukça fazla besin değeri içeren, şifalı bir çorba olan baklalı buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Baklalı Buğday Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ince doğranmış taze bakla

2 adet doğranmış soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı soğuk su

2 su bardağı haşlanmış buğday

1 su bardağı süzme yoğurt

3 dal soğanın yeşil kısmı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bir tencereye soğan, zeytinyağı, tuz ve bir bardak su koyun. Kapağı kapalı olarak yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Temizleyip, ince ince doğradığınız baklayı ilave edin. Bakla yumuşamaya başlayınca buğday, karabiber, tuz ve kalan 2 su bardağı suyu ilave edin. Su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin. Bakla iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra süzme yoğurdu bir kaba alıp üzerine çorbadan biraz su alarak açın. Karışımı azar azar tencereye ilave edin. Biri iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış taze soğanı ekleyip, karıştırdıktan sonra servis yapın.
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