Baklalı Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye soğan, zeytinyağı, tuz ve bir bardak su koyun. Kapağı kapalı olarak yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Temizleyip, ince ince doğradığınız baklayı ilave edin. Bakla yumuşamaya başlayınca buğday, karabiber, tuz ve kalan 2 su bardağı suyu ilave edin. Su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin. Bakla iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra süzme yoğurdu bir kaba alıp üzerine çorbadan biraz su alarak açın. Karışımı azar azar tencereye ilave edin. Biri iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış taze soğanı ekleyip, karıştırdıktan sonra servis yapın.