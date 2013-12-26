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Sofra / Çorbalar / Bakliyatlı Tavuk Çorbası Tarifi

Bakliyatlı Tavuk Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı, lezzetli ve doyurucu olan bakliyatlı tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bakliyatlı Tavuk Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kuşbaşı tavuk eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

Yarım su bardağı haşlanmış

yeşil mercimek

8 dal taze soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

2 adet acı kuru kırmızı biber

Tuz

kimyon

pul biber

YAPILIŞI

Kıyılmış taze soğanı 2 çorba kaşığı sıvı yağda hafifçe sote edip kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine tavuğu ekleyin. Toz kırmızıbiber serpip sote edin. Üzerine tavuk suyunu ve 4 su bardağı suyu ilave edin. Kaynayınca nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, acı kırmızı biber, tuz ve baharatı ekleyin. 15 dakika pişirip üzerine sotelediğiniz taze soğanı ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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