Bakliyatlı Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyılmış taze soğanı 2 çorba kaşığı sıvı yağda hafifçe sote edip kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine tavuğu ekleyin. Toz kırmızıbiber serpip sote edin. Üzerine tavuk suyunu ve 4 su bardağı suyu ilave edin. Kaynayınca nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, acı kırmızı biber, tuz ve baharatı ekleyin. 15 dakika pişirip üzerine sotelediğiniz taze soğanı ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.