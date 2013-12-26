Bakliyatlı Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram kuşbaşı tavuk eti
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
Yarım su bardağı haşlanmış
yeşil mercimek
8 dal taze soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı tavuk suyu
4 su bardağı su
2 adet acı kuru kırmızı biber
Tuz
kimyon
pul biber
YAPILIŞI
Kıyılmış taze soğanı 2 çorba kaşığı sıvı yağda hafifçe sote edip kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine tavuğu ekleyin. Toz kırmızıbiber serpip sote edin. Üzerine tavuk suyunu ve 4 su bardağı suyu ilave edin. Kaynayınca nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, acı kırmızı biber, tuz ve baharatı ekleyin. 15 dakika pişirip üzerine sotelediğiniz taze soğanı ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.