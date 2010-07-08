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Bakliyatlı Tavuk Çorba Tarifi

Çok çeşitli bu çorba sofranızda mutlaka olmadı. Bakliyatlı tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bakliyatlı Tavuk Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kuşbaşı tavuk eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

8 dal taze soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

2 adet acı kuru kırmızı biber

Tuz, kimyon, pul biber

YAPILIŞI

Kıyılmış taze soğanı 2 çorba kaşığı sıvıyağda hafifçe sote edip kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine tavuğu ekleyin. Toz kırmızıbiber serpip sote edin. Üzerine tavuk suyunu ve 3 subardağı suyu ilave edin. Kaynayınca nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, acı kırmızı biber, tuz ve baharatı ekleyin. 15 dakika pişirip üzerine sotelediğiniz taze soğanı ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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