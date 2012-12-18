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Balık Çorbası Tarifi

Lezzetini birbirinden şifalı baharatlar ve kök sebzelerden alan balık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün balık (levrek ya da çupra olabilir)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet havuç

1 adet kereviz (mevsiminde)



Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı un

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Önce balığı suda haşlayın. Bu sırada sebzeleri rendeleyin. Daha sonra balığı sudan alıp, içine rendelediğiniz malzemeyi ekleyin. Suyu tekrar kaynamaya bırakın. Terbiye için yumurta sarısı, su ve unu iyice çırpın. Su kaynayınca, irice koparılmış balığı ekleyin. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve hazırlamış olduğunuz terbiyeyi de ilave edin. Dilerseniz karabiber katın. Karıştırıp çorbayı soğumaya bırakın.
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