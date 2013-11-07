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Balık Çorbası Tarifi

Balık çorbası kıymeti çok fazla bilinmeyen, dolayısıyla evlerimizde çok da sık pişmeyen bir yemek. Peki lezzetli ve doyurucu balık çorbası nasıl yapılır? İşte balık çorbası tarifi...
Balık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

adet bütün balık

(levrek ya da çupra olabilir)

1 adet soğan

2 diş sarmısak

1 adet domates

1 adet havuç

1 adet kereviz (mevsiminde)



Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı un

2 su bardağı su

İsteğe bağlı karabiber


YAPILIŞI

Önce balığı suda haşlayın. Bu sırada sebzeleri rendeleyin. Daha sonra balığı sudan alıp, içine rendelediğiniz malzemeyi ekleyin. Suyu tekrar kaynamaya bırakın. Terbiye için yumurta sarısı, su ve unu iyice çırpın. Su kaynayınca, irice koparılmış balığı ekleyin. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve hazırlamış olduğunuz terbiyeyi de ilave edin. Dilerseniz karabiber katın. Karıştırıp çorbayı soğumaya bırakın.
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