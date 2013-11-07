Sofra Çorbalar Balık Çorbası Tarifi

Balık Çorbası Tarifi

Balık çorbası kıymeti çok fazla bilinmeyen, dolayısıyla evlerimizde çok da sık pişmeyen bir yemek. Peki lezzetli ve doyurucu balık çorbası nasıl yapılır? İşte balık çorbası tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti