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Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi

Balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır? Damak tadınıza uygun balkabaklı kestane çorbası yapılışı.
Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg balkabağı



10 adet közlenmiş kestane



10 su bardağı su



1 adet küçük boy soğan



2 adet orta boy havuç



2 adet tavuk göğüs eti



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber



Üzeri için :



1/2 çay bardağı ayıklanmış kabak çekirdeği



6-8 adet közlenmiş kestane


YAPILIŞI

Suyu tencereye alın. Kabukları temizlenmiş bütün soğan, gelişigüzel doğranmış balkabağı, kabukları temizlenip doğranmış kestane ve havucu tencereye ilave edin. Tavuk etini bütün olarak tencereye alın. Kalan malzemeyi de ilave edip 1 saat pişirin. Sürenin sonunda eti tencereden alıp didikleyin ve kenara alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirin.Kabak çekirdeklerini yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Çorbanın üzerine didiklenmiş tavuk eti ve kabak çekirdeği serpiştirip servis yapın.

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