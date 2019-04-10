Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi

1 kg balkabağı
10 adet közlenmiş kestane
10 su bardağı su
1 adet küçük boy soğan
2 adet orta boy havuç
2 adet tavuk göğüs eti
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Üzeri için :
1/2 çay bardağı ayıklanmış kabak çekirdeği
6-8 adet közlenmiş kestane
Suyu tencereye alın. Kabukları temizlenmiş bütün soğan, gelişigüzel doğranmış balkabağı, kabukları temizlenip doğranmış kestane ve havucu tencereye ilave edin. Tavuk etini bütün olarak tencereye alın. Kalan malzemeyi de ilave edip 1 saat pişirin. Sürenin sonunda eti tencereden alıp didikleyin ve kenara alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirin.Kabak çekirdeklerini yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Çorbanın üzerine didiklenmiş tavuk eti ve kabak çekirdeği serpiştirip servis yapın.