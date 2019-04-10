Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi

Suyu tencereye alın. Kabukları temizlenmiş bütün soğan, gelişigüzel doğranmış balkabağı, kabukları temizlenip doğranmış kestane ve havucu tencereye ilave edin. Tavuk etini bütün olarak tencereye alın. Kalan malzemeyi de ilave edip 1 saat pişirin. Sürenin sonunda eti tencereden alıp didikleyin ve kenara alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirin.Kabak çekirdeklerini yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Çorbanın üzerine didiklenmiş tavuk eti ve kabak çekirdeği serpiştirip servis yapın.