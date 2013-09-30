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Sofra / Çorbalar / Balkabaklı Misket Çorbası Tarifi

Balkabaklı Misket Çorbası Tarifi

Ailenizle birlikte tadını çıkarabileceğiniz güzel bir lezzet. Peki balkabaklı misket çorbası nasıl yapılır?
Balkabaklı Misket Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

250 gram balkabağı

1 çorba kaşığı reyhan veya fesleğen

1 adet soğan

6 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı sirke

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı limon suyu



Köfte için: 300 gram kıyma

3 diş dövülmüş sarmısak

1 çay kaşığı zencefil

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı mısır unu



Üzerine: 4 adet ince kıyılmış marul yaprağı


YAPILIŞI

Bir tencereye aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine küp şeklinde doğranmış balkabağı ve reyhanı katın. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Diğer tarafta derin bir kaseye kıyma, sarmısak, zencefil, tuz, karabiber ve mısır ununu koyup iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp köfteler hazırlayın. Köfteleri teker teker kaynayan suyun içine atıp orta hararetli ateşte pişirin. Eğer su az gelirse tavuk suyu ilave edin. Susam yağı, sirke, limon suyu, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine kıyılmış marul koyup sıcak servis yapın.
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