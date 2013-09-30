Balkabaklı Misket Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine küp şeklinde doğranmış balkabağı ve reyhanı katın. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Diğer tarafta derin bir kaseye kıyma, sarmısak, zencefil, tuz, karabiber ve mısır ununu koyup iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp köfteler hazırlayın. Köfteleri teker teker kaynayan suyun içine atıp orta hararetli ateşte pişirin. Eğer su az gelirse tavuk suyu ilave edin. Susam yağı, sirke, limon suyu, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine kıyılmış marul koyup sıcak servis yapın.