Balkabaklı Misket Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı tereyağı
250 gram balkabağı
1 çorba kaşığı reyhan veya fesleğen
1 adet soğan
6 su bardağı tavuk suyu
1 tatlı kaşığı susam yağı
1 tatlı kaşığı sirke
Tuz, karabiber
1 çorba kaşığı limon suyu
Köfte için: 300 gram kıyma
3 diş dövülmüş sarmısak
1 çay kaşığı zencefil
Tuz, karabiber
1 çorba kaşığı mısır unu
Üzerine: 4 adet ince kıyılmış marul yaprağı
YAPILIŞI
Bir tencereye aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine küp şeklinde doğranmış balkabağı ve reyhanı katın. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Diğer tarafta derin bir kaseye kıyma, sarmısak, zencefil, tuz, karabiber ve mısır ununu koyup iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp köfteler hazırlayın. Köfteleri teker teker kaynayan suyun içine atıp orta hararetli ateşte pişirin. Eğer su az gelirse tavuk suyu ilave edin. Susam yağı, sirke, limon suyu, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine kıyılmış marul koyup sıcak servis yapın.