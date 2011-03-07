Bamya Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru bamyayı 3 su bardağı kaynar suya atın ve 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra bamyayı ipten çıkarıp bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu dökün. Bir tencerede tereyağını eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Ayrı bir tencerede 4 su bardağı suda kuşbaşı kuzu etini haşlayın. Eti soğanlı karışıma ekleyin. Eti haşladığınız suyu ve limonlu bamyayı da ekledikten sonra 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.