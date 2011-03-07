Bamya Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kuru bamya
7 su bardağı su
1 adet limonun suyu
300 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı salça
2 adet kesmeşeker, tuz
YAPILIŞI
Kuru bamyayı 3 su bardağı kaynar suya atın ve 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra bamyayı ipten çıkarıp bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu dökün. Bir tencerede tereyağını eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Ayrı bir tencerede 4 su bardağı suda kuşbaşı kuzu etini haşlayın. Eti soğanlı karışıma ekleyin. Eti haşladığınız suyu ve limonlu bamyayı da ekledikten sonra 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arzuya göre bamya çorbasına limon suyu yerine yarım çay bardağı koruk suyu da ilave edilebilir. Konya yöresinde et pişerken içine 100 gram kadar küçük doğranmış kuyruk yağı da koyulur. O zaman tereyağını 1 çorba kaşığı koymak gerekir. Yörede bu çorbaya “Yılan gözü bamya” da denir.