Barbunya Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Salça ve sıvı yağı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak salçayı kavurun. Suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, barbunya ve küp doğranmış patatesi katın. Limon suyunu ilave edin ve patates yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla süsleyerek, sıcak servis yapın.