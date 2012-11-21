DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Barbunya Çorbası Tarifi

Barbunya Çorbası Tarifi

Pratiklik ve kolaylık denilince akla gelen ilk yemek tariflerinden biridir. Barbunya çorbası nasıl yapılır? Barbunya çorbası tarifi...
Barbunya Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy patates

5-6 su bardağı su

Yarım limonun suyu, tuz



Süslemek için: Maydanoz

YAPILIŞI

Salça ve sıvı yağı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak salçayı kavurun. Suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, barbunya ve küp doğranmış patatesi katın. Limon suyunu ilave edin ve patates yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla süsleyerek, sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN