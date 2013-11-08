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Barbunya Çorbası Tarifi

Pratiklik ve kolaylık denilince akla gelen ilk yemek tariflerinden biridir. Barbunya çorbası nasıl yapılır? Barbunya çorbası tarifi...
Barbunya Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı barbunya

Yeteri kadar su

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kesme şeker

2 dal taze soğan

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Barbunyayı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su koyup ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra ocağın altını kapatın ve üzerine 1 su bardağı soğuk su katıp, kapağını örtün (bu işlem barbunyanın gazını giderecektir). Suyunu süzüp, üzerine yeniden 5 su bardağı soğuk su koyun.
İri doğranmış soğan, salça, tereyağı, kesme şeker, tuz ve karabiber katıp haşlayın. Haşlanmış barbunyalardan 2 çorba kaşığını kenara alın ve kalanını suyuyla birlikte blenderden geçirin. Yeniden tencereye alın. Eğer koyu ise arzunuza göre sıcak su katarak açın ve bir-iki taşım kaynatın. Daha sonra çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine ince kıyılmış taze soğan ve ayırdığınız barbunyayı koyup servis yapın.
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