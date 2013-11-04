Batırık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çay bardağı ince bulgur
Yeteri kadar su
1 çay bardağı tahin
Yarım su bardağı yerfıstığı
1 adet soğan
3 adet domates
5-6 adet kurutulmuş domates
1 çorba kaşığı biber salçası
1-2 adet salatalık
3 dal taze soğan
Yarım demet kıyılmış maydanoz
1 adet limon
Tuz
Pulbiber
YAPILIŞI
Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar sıcak su koyup, kabın üzerini kapatın. Suyunu çekince içine tahin, dövülmüş fıstık, rendelenmiş soğan ve domates katın. Kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika bekletin ve suyunu süzün. Küp doğrayıp, karışıma ilave edin. Salça, küp doğranmış salatalık, kıyılmış taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz ve pulbiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Koyu bir çorba kıvamına gelene kadar soğuk su katıp, tekrar karıştırın. Marul veya haşlanmış beyaz lahana ile birlikte servis yapın.