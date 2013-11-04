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Sofra / Çorbalar / Batırık Çorbası Tarifi

Batırık Çorbası Tarifi

Mersin'in ilçelerinde daha çok tüketilen, yöresel bir çorba tarzı yemek olan batırığın sulandırılmamış halinden kısır olarak da yenilmektedir. Peki batırık çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Batırık Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çay bardağı ince bulgur

Yeteri kadar su

1 çay bardağı tahin

Yarım su bardağı yerfıstığı

1 adet soğan

3 adet domates

5-6 adet kurutulmuş domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1-2 adet salatalık

3 dal taze soğan

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1 adet limon

Tuz

Pulbiber

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar sıcak su koyup, kabın üzerini kapatın. Suyunu çekince içine tahin, dövülmüş fıstık, rendelenmiş soğan ve domates katın. Kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika bekletin ve suyunu süzün. Küp doğrayıp, karışıma ilave edin. Salça, küp doğranmış salatalık, kıyılmış taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz ve pulbiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Koyu bir çorba kıvamına gelene kadar soğuk su katıp, tekrar karıştırın. Marul veya haşlanmış beyaz lahana ile birlikte servis yapın.
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