Batırık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar sıcak su koyup, kabın üzerini kapatın. Suyunu çekince içine tahin, dövülmüş fıstık, rendelenmiş soğan ve domates katın. Kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika bekletin ve suyunu süzün. Küp doğrayıp, karışıma ilave edin. Salça, küp doğranmış salatalık, kıyılmış taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz ve pulbiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Koyu bir çorba kıvamına gelene kadar soğuk su katıp, tekrar karıştırın. Marul veya haşlanmış beyaz lahana ile birlikte servis yapın.