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Beğendi Çorbası Tarifi

Bu çorbayı ailecek beğeneceksiniz. Sofranızdan eksik olmaması gereken beğendi çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Beğendi Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bostan patlıcanı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı süt

5 su bardağı su

5-6 dal maydanoz

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Patlıcanı yıkayıp kabuklarıyla beraber küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp doğradığınız patlıcanı 5 dakika kavurun. Üzerine tereyağını ilave edin. Eridikten sonra da unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar sürekli karıştırın. Süt, su, karabiber ve tuz da ekleyin. Çorbayı 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbanın üzerine servis sırasında kavrulmuş kıyma da ekleyebilirsiniz.
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