Beğendi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet bostan patlıcanı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
1 çay bardağı süt
5 su bardağı su
5-6 dal maydanoz
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Patlıcanı yıkayıp kabuklarıyla beraber küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp doğradığınız patlıcanı 5 dakika kavurun. Üzerine tereyağını ilave edin. Eridikten sonra da unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar sürekli karıştırın. Süt, su, karabiber ve tuz da ekleyin. Çorbayı 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Çorbanın üzerine servis
sırasında kavrulmuş kıyma da
ekleyebilirsiniz.