Beğendi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanı yıkayıp kabuklarıyla beraber küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp doğradığınız patlıcanı 5 dakika kavurun. Üzerine tereyağını ilave edin. Eridikten sonra da unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar sürekli karıştırın. Süt, su, karabiber ve tuz da ekleyin. Çorbayı 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.