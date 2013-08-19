DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Benekli Çorba Tarifi

Benekli Çorba Tarifi

Benekli çorba çok farkı ve lezzetli. Sofranızda bu çorba mutlaka olmalı. Benekli çorba nasıl yapılır?
Benekli Çorba Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram yeşil mercimek

250 gram kurutulmuş hamur

4 diş sarmısak

Bir buçuk su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kuru nane, pulbiber



Hamur için:

2 adet yumurta

Tuz

Aldığı kadar un


YAPILIŞI

Hamur için unu bir kaba alın. Yumurtaları ve tuzu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru oklavayla açıp kare kare kesin. Un serpilmiş bir tepsiye yayarak kurutun. Yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alın ve haşlayın. Mercimeğin yumuşamasına yakın, kurutulmuş hamurları ekleyip bir süre kaynatın. Diğer tarafta dövülmüş sarmısakla yoğurdu karıştırın. Çorbanın suyundan 1-2 kaşık yoğurda ekleyip ılıtın. Yoğurdu, devamlı karıştırarak çorbaya ekleyin. İyice karıştırarak bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarlayıp tencereyi ocaktan alın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin. Nane, pulbiber ve karabiber ekleyin. Yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN