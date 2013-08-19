Benekli Çorba Tarifi

Hamur için unu bir kaba alın. Yumurtaları ve tuzu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru oklavayla açıp kare kare kesin. Un serpilmiş bir tepsiye yayarak kurutun. Yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alın ve haşlayın. Mercimeğin yumuşamasına yakın, kurutulmuş hamurları ekleyip bir süre kaynatın. Diğer tarafta dövülmüş sarmısakla yoğurdu karıştırın. Çorbanın suyundan 1-2 kaşık yoğurda ekleyip ılıtın. Yoğurdu, devamlı karıştırarak çorbaya ekleyin. İyice karıştırarak bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarlayıp tencereyi ocaktan alın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin. Nane, pulbiber ve karabiber ekleyin. Yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.