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Beyaz Peynirli Kabak Çorbası Tarifi

Hem lezzetli hem de doyurucu olan beyaz peynirli kabak çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Beyaz Peynirli Kabak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağ

3 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

1 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet kabak

2 adet havuç

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı küp doğranmış beyaz peynir

2-3 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca pirinci ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan sıvı yağı kızdırıp küp doğranmış havuç ve kabağı sote edin. Pirinçler yarı yarıya yumuşayınca tencereye ilave edin. Üzerine sütü ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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