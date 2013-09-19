Beyaz Peynirli Kabak Çorbası Tarifi

Tereyağını kızdırıp unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca pirinci ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan sıvı yağı kızdırıp küp doğranmış havuç ve kabağı sote edin. Pirinçler yarı yarıya yumuşayınca tencereye ilave edin. Üzerine sütü ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.