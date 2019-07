Eti bir tencereye alıp, üzerine biraz tuz ve 5 su bardağı su ilave edin. Et ve kemik birbirinden ayrılana dek haşlayın. Eti tencereden alıp kemiklerini ayırın ve didikleyin. Pirinci yıkayıp ayrı bir tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Et suyu, didiklenmiş et ve toz kırmızıbiber ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 10-15 dakika daha pişirip servis yapın.