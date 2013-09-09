Bezelye Çorbası Tarifi

Yarım çay bardağı mısır yağını tencereye aktarıp, küçük doğranmış soğan ve sarmısakları pembeleşene dek kavurun. ‹çine konserve bezelye, limon suyu, ince kıyılmış maydanoz ve su ilave edip, 10 dakika kadar pişirin. Defne yaprağını temiz bir baharat torbasına koyup çorbaya ekleyin. 2-3 dakika sonra defne yaprağını çıkarıp atın ve çorbayı robottan geçirin. Meyanesi için, kalan yarım çay bardağı mısır yağında unu sararana dek kavurun. Unu çorbaya ilave edip karıştırın. Çorbayı ocaktan indirip içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Üzerine incecik kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.