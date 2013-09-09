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Bezelye Çorbası Tarifi

Sağlıklı ve leziz. Bezelye çorbası nasıl hazırlanır? Bezelye çorbası tarifi...
Bezelye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı mısır yağı

1 adet orta boy soğan

2 diş sarmısak

1 kutu konserve bezelye

1 adet limonun suyu

2-3 dal maydanoz

4-5 su bardağı su

3-4 adet defne yaprağı

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı krema, tuz

Süslemek için:

2-3 dal maydanoz

YAPILIŞI

Yarım çay bardağı mısır yağını tencereye aktarıp, küçük doğranmış soğan ve sarmısakları pembeleşene dek kavurun. ‹çine konserve bezelye, limon suyu, ince kıyılmış maydanoz ve su ilave edip, 10 dakika kadar pişirin. Defne yaprağını temiz bir baharat torbasına koyup çorbaya ekleyin. 2-3 dakika sonra defne yaprağını çıkarıp atın ve çorbayı robottan geçirin. Meyanesi için, kalan yarım çay bardağı mısır yağında unu sararana dek kavurun. Unu çorbaya ilave edip karıştırın. Çorbayı ocaktan indirip içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Üzerine incecik kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.
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