Bezelye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tencereye alıp küp doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca bezelyeyi ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. Delikli kepçe ile tencereden 1 su bardağı bezelye çıkarıp kenara alın. Kalan kısmı blenderden geçirip yeniden tencereye koyun. Üzerine krema ekleyin ve karıştırarak 1- 2 dakika pişirin. Ayırdığınız bezelyeyi çorbanın üzerine ekleyin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.