Deniz Tarağı Soteli Bezelye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bezelyeyi kaynar suda 3-4 dakika haşlayıp, buzlu suya çıkarın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı rengi dönene dek tereyağında kavurun. Kıyılmış sarmısak, maydanoz ve dereotu ilave edip kavurmaya devam edin. Kaynamış et suyu ve tuz ekleyip, harlı ateşte 10 dakika kaynatın. Krema ekleyip, koyulaşana dek kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuk bezelye ve kremalı karışımı birlikte blenderden geçirin. Süzgeçten süzüp kenara alın. Üzeri için deniz tarağını zeytinyağında soteleyin. Tuzu ayarlayın. Şarabın yarısını ekleyin. Şarap çektiğinde tarçın ilave edip ocaktan alın. Süt köpüğü için kalan şarap ve sütü çırparak köpürtün. Çorbayı tekrar ısıtıp, şaraplı süt köpüğü ile servis yapın.