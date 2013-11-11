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Deniz Tarağı Soteli Bezelye Çorbası Tarifi

Değişik lezzet arayanlar için deniz tarağı soteli bezelye çorbası tarifi... Peki deniz tarağı soteli bezelye çorbası nasıl yapılır?
Deniz Tarağı Soteli Bezelye Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bezelye

1 adet soğan

3 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarmısak

Yarım çorba kaşığı kıyılmış maydanoz sapı

yarım çorba kaşığı dereotu kıyılmış

3 su bardağı et suyu

tuz

1 paket krema (1 paket 200 ml)



Üzeri için:

2 adet deniz tarağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı beyaz şarap

1/4 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı süt

yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Bezelyeyi kaynar suda 3-4 dakika haşlayıp, buzlu suya çıkarın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı rengi dönene dek tereyağında kavurun. Kıyılmış sarmısak, maydanoz ve dereotu ilave edip kavurmaya devam edin. Kaynamış et suyu ve tuz ekleyip, harlı ateşte 10 dakika kaynatın. Krema ekleyip, koyulaşana dek kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuk bezelye ve kremalı karışımı birlikte blenderden geçirin. Süzgeçten süzüp kenara alın. Üzeri için deniz tarağını zeytinyağında soteleyin. Tuzu ayarlayın. Şarabın yarısını ekleyin. Şarap çektiğinde tarçın ilave edip ocaktan alın. Süt köpüğü için kalan şarap ve sütü çırparak köpürtün. Çorbayı tekrar ısıtıp, şaraplı süt köpüğü ile servis yapın.
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