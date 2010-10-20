Bezelye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bezelyeyi tencereye alarak suyu ilave edin. İyice haşladıktan sonra püre haline getirin. 1 çorba kaşığı tereyağı, mısır unu ve tuzu ekleyerek bir taşım kaynatın. Soğanı yemeklik doğrayın. Sarmısağı incecik kıyın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında soğan ve sarmısağı pembeleşene kadar soteleyin. Jambonu jülyen doğrayın. Soğanlı malzemeye ekleyip karıştırın. Çorbayı servis tabağına alın. Üzerine soğanlı jambonu yayın. Sıcak olarak servis yapın.