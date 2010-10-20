DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Bezelye Çorbası Tarifi

Bezelye Çorbası Tarifi

Bezelye çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. Peki bezelye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bezelye Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bezelye

6 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı mısır unu

1 adet soğan

2 diş sarımsak

4 dilim fıstıklı jambon, tuz

YAPILIŞI

Bezelyeyi tencereye alarak suyu ilave edin. İyice haşladıktan sonra püre haline getirin. 1 çorba kaşığı tereyağı, mısır unu ve tuzu ekleyerek bir taşım kaynatın. Soğanı yemeklik doğrayın. Sarmısağı incecik kıyın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında soğan ve sarmısağı pembeleşene kadar soteleyin. Jambonu jülyen doğrayın. Soğanlı malzemeye ekleyip karıştırın. Çorbayı servis tabağına alın. Üzerine soğanlı jambonu yayın. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN