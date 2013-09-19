Sofra Çorbalar Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi

Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi

Çorbalara çok yakışan bezelyenin buluştuğu lezzetli ve çok hafif bir o kadar da besleyici bu çorbaya sofralarınızda yer verin. Bezelyeli buğday çorbası nasıl yapılır?

3 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti