Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı buğday
3 adet domates
1 su bardağı bezelye
1 adet soğan
1 su bardağı tavuk suyu
3 su bardağı su
Tuz, pulbiber
YAPILIŞI
Buğdayı ayıklayıp bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp iyice yıkayın. Domatesleri ve soğanı rendeleyip bir tencerede kavurun. Islanmış buğday ve bezelyeyi tencereye alın. Üzerine tavuk suyu ve suyu ekleyip tuzunu ayarlayın. Buğdaylar yumuşayana kadar pişirin. Pulbiber ekleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Buğday çorbasını yoğurtla hazırlayıp soğuk da içebilirsiniz.