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Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi

Çorbalara çok yakışan bezelyenin buluştuğu lezzetli ve çok hafif bir o kadar da besleyici bu çorbaya sofralarınızda yer verin. Bezelyeli buğday çorbası nasıl yapılır?
Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı buğday

3 adet domates

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

1 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

Tuz, pulbiber

YAPILIŞI

Buğdayı ayıklayıp bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp iyice yıkayın. Domatesleri ve soğanı rendeleyip bir tencerede kavurun. Islanmış buğday ve bezelyeyi tencereye alın. Üzerine tavuk suyu ve suyu ekleyip tuzunu ayarlayın. Buğdaylar yumuşayana kadar pişirin. Pulbiber ekleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Buğday çorbasını yoğurtla hazırlayıp soğuk da içebilirsiniz.
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