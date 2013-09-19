Biberiyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Mercimeği yıkayın, patatesleri de soyup kuşbaşı doğrayın. Et ya da sebze suyu ve biberiyeyle birlikte hepsini bir tencereye koyup kaynatın. Üstünde köpük birikmeye başlayınca köpüğü alın ve altını kısıp ağzı kapalı olarak yarım saat pişirin. İlk 20 dakikadan sonra limon rendesini, tuzu ve biberini de ekleyin. Oldukça koyu bir kıvamda olacak bu çorba, istenirse bir bardak daha sebze veya et suyu eklenerek inceltilebilir.