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Biberiyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızda mutlaka olması gereken şifa deposu bir çorba. Biberiyeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Biberiyeli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet orta boy patates

1 litreye yakın et veya sebze suyu

3 çay kaşığı kuru biberiye

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayın, patatesleri de soyup kuşbaşı doğrayın. Et ya da sebze suyu ve biberiyeyle birlikte hepsini bir tencereye koyup kaynatın. Üstünde köpük birikmeye başlayınca köpüğü alın ve altını kısıp ağzı kapalı olarak yarım saat pişirin. İlk 20 dakikadan sonra limon rendesini, tuzu ve biberini de ekleyin. Oldukça koyu bir kıvamda olacak bu çorba, istenirse bir bardak daha sebze veya et suyu eklenerek inceltilebilir.
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