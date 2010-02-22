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Biftekli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Farklı ve doyurucu olan biftekli arpa şehriye çorbası sofranızda yerini almalı. Biftekli arpa şehriye çorbası nasıl yapılır?
Biftekli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram biftek

1 çay bardağı arpa şehriye

6 su bardağı + 1 çay bardağı su

1 adet büyük boy havuç

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı baharat karışımı

1 adet soğan

Tuz, karabiber

Üzerine:

Maydanoz

YAPILIŞI

İnce dilimlenmiş bifteği, 1 çay bardağı sıcak suyla birlikte kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencereye 1 su bardağı su koyun. Küp doğranmış havucu hafif yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Diğer taraftan 5 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayınca salça ve baharat karışımını ilave edin. Daha sonra biftek, havuç, arpa şehriye ve ince kıyılmış soğanı ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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