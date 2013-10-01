Bilik Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğradığınız soğanları çorba tenceresine aldıktan sonra sıvıyağı ve kıymayı ilave edin. Kıyma bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Daha sonra ince kıydığınız sarımsak ve pancar yapraklarını tenceredeki kıymaya ekleyin. Pancar sapları bıraktığı suyunu çekene dek soteleyin. Suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadığında haşlanmış nohudu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Derin bir kasede unu, limon suyunu ve biraz suyu boza kıvamına gelene kadar çırpın. Kaynayan çorbaya boza kıvamındaki karışımı azar azar ve karıştırarak yedirin. Tuzu,karabiberi, fesleğeni serpiştirin ve 2-3 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.