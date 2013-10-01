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Bilik Çorbası Tarifi

Değişik bir çorba olan bilik çorbası nasıl hazırlanır? İşte bilik çorbası tarifi...
Bilik Çorbası Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

150 gram kıyma

1 demet pancarın yaprağı

8 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı un

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı kuru fesleğen

7-8 su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Küp doğradığınız soğanları çorba tenceresine aldıktan sonra sıvıyağı ve kıymayı ilave edin. Kıyma bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Daha sonra ince kıydığınız sarımsak ve pancar yapraklarını tenceredeki kıymaya ekleyin. Pancar sapları bıraktığı suyunu çekene dek soteleyin. Suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadığında haşlanmış nohudu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Derin bir kasede unu, limon suyunu ve biraz suyu boza kıvamına gelene kadar çırpın. Kaynayan çorbaya boza kıvamındaki karışımı azar azar ve karıştırarak yedirin. Tuzu,karabiberi, fesleğeni serpiştirin ve 2-3 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.
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