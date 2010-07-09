Bıt Bıt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulgur, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Kıymalı karışımdan küçük yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın sıvı yağda kızartın. Diğer tarafta suyu bir tencereye alın. Unu ilave edip, karıştırarak erimesini sağlayın ve kaynamaya bırakın. Kızarmış köfteleri ilave edin ve 10 dakika ağır ateşte kaynatın. 1 su bardağı yoğurdu yumurta ile çırpın ve çorbanın kesilmemesi için 1 kepçe kaynayan sudan yoğurdun içine katıp, ılıştırın. Daha sonra yoğurtlu karışımı yavaşça çorbaya ilave edip, karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp çorbayı ocaktan alın. Üzeri için tereyağında salçayı çevirip, nane serpin. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.