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Bıt Bıt Çorbası Tarifi

Eskişehir yöresine ait, oldukça doyurucu ve lezzetli bir çorba. Bıt bıt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bıt Bıt Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ESKİŞEHİR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı çiğ köftelik bulgur

200 gram kıyma

1 adet iri boy soğan

3 su bardağı su

2 tatlı kaşığı silme un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça, nane

YAPILIŞI

Bulgur, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Kıymalı karışımdan küçük yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın sıvı yağda kızartın. Diğer tarafta suyu bir tencereye alın. Unu ilave edip, karıştırarak erimesini sağlayın ve kaynamaya bırakın. Kızarmış köfteleri ilave edin ve 10 dakika ağır ateşte kaynatın. 1 su bardağı yoğurdu yumurta ile çırpın ve çorbanın kesilmemesi için 1 kepçe kaynayan sudan yoğurdun içine katıp, ılıştırın. Daha sonra yoğurtlu karışımı yavaşça çorbaya ilave edip, karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp çorbayı ocaktan alın. Üzeri için tereyağında salçayı çevirip, nane serpin. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzu ederseniz çorbaya dövülmüş sarmısak da katabilirsiniz. Çiğ köftelik bulguru market ya da aktarlarda bulabilirsiniz.
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